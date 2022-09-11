Именины: кто в этот день празднует день Ангела

11 сентября день Ангела отмечают Иван, Олеся, Ян, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

День города Днепр

День памяти жертв фашизма

День танкиста

В 2001 году террористический акт был 11 сентября 2001 года в США. Общее число погибших – 2996 человек.

Праздник в церковном календаре

11 сентября православные христиане чествуют Усекновение главы Иоанна Предтечи. Согласно библейским преданиям, царь Ирод приказал отрубить голову Иоанну Крестителю, ведь этого возжелала его жена Иродиада.

Иоанн Креститель предсказал появление на свет Сына Божия и именно он стал крестившим Иисуса. Церковь чтит Иоанна Предтечу выше всех святых, после Богоматери.

Приметы 11 сентября

Если на Ивана журавли на юг улетели, то зима будет ранней.

Лебедя увидеть в небе – до снега, а гуся – к дождю.

Гром гремит – осень будет теплой.

Если в этот день болит голова, то нужно помолиться Иоанну Предтечи, чтобы боль отступила.

Что нельзя делать 11 сентября