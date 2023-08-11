Яке свято 11 серпня – що не можна робити та цікаві прикмети на сьогодні

11 серпня християни святкують Різдво Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських. Хто святкує іменини в цей день і що не можна робити читайте далі.

11 серпня у церковному календарі – день пам'яті мученика Каллиника Кілікійського, пише 24 Канал. Батьки з дитинства навчали його християнської моралі, він багато читав священних писань. У юному віці він вирішив присвятити життя Богові та проповідництву. Але був вбитий язичниками.

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11 серпня віряни святкують Різдво Миколая Чудотворця, архієпископа Мир Лікійських. Миколай був священником, він багато постив та вів аскетичний спосіб життя. Миколай став єпископом у місті Міри, але продовжував жити, як раніше. Чимало коштів він пожертвував іншим попри переслідування з боку тодішніх імператорів. Святий Миколай також вважається покровителем моряків.

Що не можна робити сьогодні

У святковий день заборонена фізична праця – порання на городі, прибирання та інші.

Не можна займатися рукоділлям – вишивати, шити, в'язати.

Краще не давати сьогодні гроші у борг.

Не можна вживати алкогольні напої.

11 серпня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Елеонора, Емілія.

Прикмети на 11 серпня