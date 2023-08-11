11 августа в церковном календаре – день памяти мученика Каллиника Киликийского, пишет 24 Канал. Родители с детства обучали его христианской морали, он много читал священные писания. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу и проповедничеству. Но был убит язычниками.
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11 августа верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Николай был священником, много постился и вел аскетический образ жизни. Николай стал епископом в городе Мира, но продолжал жить, как раньше. Немало средств он пожертвовал другим, несмотря на преследования со стороны тогдашних императоров. Святой Николай также считается покровителем моряков.
Что нельзя делать сегодня
- В праздничный день запрещен физический труд – робота в огороде, уборка и другие.
- Нельзя заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать.
- Лучше не давать сегодня деньги взаймы.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Приметы на 11 августа
- Спелый овес зазеленел вторично – осень будет ненастной.
- В лесу много грибов и ягод – зима будет холодная.
- В этот день тепло – такая погода будет в начале сентября.
- Упал дождь, но температура высокая – щедро уродят грибы.
- Туман держится весь день – урожай зерновых будет обильным.