11 августа в церковном календаре – день памяти мученика Каллиника Киликийского, пишет 24 Канал. Родители с детства обучали его христианской морали, он много читал священные писания. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу и проповедничеству. Но был убит язычниками.

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11 августа верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Николай был священником, много постился и вел аскетический образ жизни. Николай стал епископом в городе Мира, но продолжал жить, как раньше. Немало средств он пожертвовал другим, несмотря на преследования со стороны тогдашних императоров. Святой Николай также считается покровителем моряков.

Что нельзя делать сегодня

  • В праздничный день запрещен физический труд – робота в огороде, уборка и другие.
  • Нельзя заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать.
  • Лучше не давать сегодня деньги взаймы.
  • Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 11 августа

  • Спелый овес зазеленел вторично – осень будет ненастной.
  • В лесу много грибов и ягод – зима будет холодная.
  • В этот день тепло – такая погода будет в начале сентября.
  • Упал дождь, но температура высокая – щедро уродят грибы.
  • Туман держится весь день – урожай зерновых будет обильным.