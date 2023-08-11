11 августа в церковном календаре – день памяти мученика Каллиника Киликийского, пишет 24 Канал. Родители с детства обучали его христианской морали, он много читал священные писания. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу и проповедничеству. Но был убит язычниками.

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11 августа верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Николай был священником, много постился и вел аскетический образ жизни. Николай стал епископом в городе Мира, но продолжал жить, как раньше. Немало средств он пожертвовал другим, несмотря на преследования со стороны тогдашних императоров. Святой Николай также считается покровителем моряков.

Именины 11 августа празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Элеонора, Эмилия.

Что нельзя делать сегодня

В праздничный день запрещен физический труд – робота в огороде, уборка и другие.

Нельзя заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать.

Лучше не давать сегодня деньги взаймы.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 11 августа