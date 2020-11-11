11 листопада в православній церкві вшановують пам'ять двох святих – Аврамія Ростовського і Анастасії Римлянки.

Іменини сьогодні святкують: Анастасія, Євген, Анна.

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Народні прикмети на 11 листопада

– Якщо йде сніг або дощ, то в день Архангела Михайла (21 листопада) буде відлига.

– Низько рухаються хмари по небу – до похолодання.

– Якщо вночі іній, то вдень снігу не буде.

– Голуби воркують – до гарної погоди.

Що можна робити 11 листопада

Щоб сім'я була міцною та дружньою, цього дня треба всім членам сім'ї зібратися разом.

Що не можна робити 11 листопада