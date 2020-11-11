11 ноября в православной церкви чествуют память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Евгений, Анна.

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Народные приметы на 11 ноября

– Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.

– Низко движутся облака по небу – к похолоданию.

– Если ночью иней, то днем снега не будет.

– Голуби воркуют – к хорошей погоде.

Что можно делать 11 ноября

Чтобы семья была крепкой и дружной, в этот день нужно всем членам семьи собраться вместе.

Что нельзя делать 11 ноября