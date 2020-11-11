11 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 ноября в православной церкви чествуют память двух святых – Аврамия Ростовского и Анастасии Римлянки.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Евгений, Анна.
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Народные приметы на 11 ноября
– Если идет снег или дождь, то в день Архангела Михаила (21 ноября) будет оттепель.
– Низко движутся облака по небу – к похолоданию.
– Если ночью иней, то днем снега не будет.
– Голуби воркуют – к хорошей погоде.
Что можно делать 11 ноября
- Чтобы семья была крепкой и дружной, в этот день нужно всем членам семьи собраться вместе.
Что нельзя делать 11 ноября
- Этот день не стоит проводить в компании малознакомых людей. Возможны ссоры на ровном месте.
- Нельзя в этот день оставлять ребенка, ведь с ним могут случиться неприятности.
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