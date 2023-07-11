11 липня – яке сьогодні свято, що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети

11 липня християни вшановують перенесення мощей безсрібників Кіра та Іоанна. У світі відзначають Всесвітній день народонаселення. Що не можна робити сьогодні дивіться далі.

11 липня православні християни згадують перенесення мощів Кира та Івана, пише 24 Канал. Кир жив за часів імператора Діоклетіана, який переслідував християн. Кир працював лікарем безплатно, а згодом вступив до монастиря. Згодом до нього приєднався Іоанн.

Дивіться також 6 давніх чоловічих імен українського походження

Кир та Іван дізналися про християнку, яку ув'язнили з дітьми. Вони вирушили на допомогу, але й самі постраждали. Мощі святих були у церкві Марка, але через сто років патріарх Олександрійський Кирило переніс їх у Єгипет, де збудували нову церкву на честь праведників.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися – конфлікт не залагодиться.

Сьогодні краще не вінчатися.

День вважався невдалим для стрижки.

Не можна спати вдень.

Прикмети на 11 липня

11 липня святкують Іван, Сергій, Герман, Павло.

Зозуля перестала кувати – зима прийде швидко.

Прибула вода в річці – чекайте негоди.

Листя падає з дерев – у вересні гілки будуть "голі".

Зранку дощ – до хорошої погоди.

День в Україні та світі

Всесвітній день народонаселення. Свято заснувала ООН у 1989 році. Дату обрали тому, що за два роки до цього встановили, що кількість населення планети вже понад 5 мільярдів.

Всесвітній день шоколаду. Вважається, що це свято пішло з Франції, а опісля перейшло до інших європейських країн.