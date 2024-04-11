Яке сьогодні, 11 квітня, свято: що не можна робити у цей день

11 квітня християни вшановують пам'ять священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського. У давні часи люди молилися святому та просили вилікувати зубний біль, хтось на цей день навіть планував похід до стоматолога.

Віряни клали срібну монетку біля зуба, який болів, потім забирали її та відносили до ікони Антипа. Вважалося, що це допомагало, пише LifeStyle 24.

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День пам'яті священномученика Антипа

Святий Антип навчався в Іоанна Богослова, а також був єпископом Пергамської церкви. Чоловік сповідував християнську віру, тому одного разу не захотів поклонятися ідолам. За це на нього чекала мученицька смерть. Через деякий час віряни поховали тіло Антипа, але так, щоб ніхто не знав.

Що не можна робити

Краще відкласти роботу у полі чи городі на інший день.

Не варто займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати.

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено гучно веселитися.

Не рекомендується їсти м'ясні та молочні продукти.

Народні прикмети

Дощ – до хорошого врожаю грибів.

Якщо ще побачите лід у річці, то літо буде холодним.

Червоне небо на світанку – до холодної весни.

Якщо випаде сніг, то не буде великого врожаю озимих культур.

Що ще відзначають

На 11 квітня припадає щорічна подія – Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Саме у цю дату, у 1945 році, в'язні концтабору Бухенвальд (Німеччина) виступили проти нацистів.

Крім того, сьогодні маємо Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Дату обрали невипадково. Річ у тім, що 11 квітня 1755 року народився англійський психіатр та геолог Джеймс Паркінсон.