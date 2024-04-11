Верующие клали серебряную монетку возле зуба, который болел, потом забирали ее и относили к иконе Антипа. Считалось, что это помогало, пишет LifeStyle 24.

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День памяти священномученика Антипа

Святой Антип учился у Иоанна Богослова, а также был епископом Пергамской церкви. Мужчина исповедовал христианскую веру, поэтому однажды не захотел поклоняться идолам. За это его ждала мученическая смерть. Через некоторое время верующие похоронили тело Антипа, но так, чтобы никто не знал.

Что нельзя делать

Лучше отложить работу в поле или огороде на другой день.

Не стоит заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать.

Нельзя ссориться и сквернословить.

Запрещено громко веселиться.

Не рекомендуется есть мясные и молочные продукты.

Народные приметы

Дождь – к хорошему урожаю грибов.

Если еще увидите лед в реке, то лето будет холодным.

Красное небо на рассвете – к холодной весне.

Если выпадет снег, то не будет большого урожая озимых культур.

Что еще отмечают

На 11 апреля припадает ежегодное событие – Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. Именно в эту дату, в 1945 году, узники концлагеря Бухенвальд (Германия) выступили против нацистов.

Кроме того, сегодня имеем Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Дату выбрали не случайно. Дело в том, что 11 апреля 1755 года родился английский психиатр и геолог Джеймс Паркинсон.