11 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 квітня для православних християн – Великий вівторок та день пам'яті священномученика Марка. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Більше про заборони й прикмети в цей день дивіться нижче.

11 квітня у церковному календарі – день пам'яті священномученика Марка Арефусійського. Він жив у IV столітті в Сирії. Коли владу мав Костянтин Великий, Марко був дияконом та боровся з язичництвом, пише 24 Канал.

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Та коли царювання перейшло до Юліана Відступника, Марку стало важко популяризувати християнство. Язичники у пошуках диякона стали допитувати й катувати невинних, тому Марко здався імператору. Історії про його смерть є різні: хтось каже про мученицьку смерть, а хтось – ніби найтяжчі побої не змогли здолати християнина.

11 квітня – ще й другий день Страсного тижня, Великий вівторок.

Що не можна робити 11 квітня

Не можна ходити на вечірки й інші розважальні заклади.

Заборонено вживати лайку та лихословити.

У цей день не можна рубати дерева – можна накликати біду.

Вважалось, що сьогодні не можна на вулиці сушити білизну.

Не можна підходити близько до водойм.

святкують Іван, Ісаакій, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Пилип.

Прикмети на 11 квітня

Якщо гуси високо летять – води буде багато.

У березі багато соку – будуть заморозки.

Якщо вдень буде сильна злива – згодом гарно вродить овес.

Сороки виють гнізда низько – влітку буде багато гроз.

Бачите багато лебедів – весна буде теплою.

День в Україні та світі

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. У цей день народився лікар Джеймс Паркінсон, який описав це захворювання. Воно полягає в тому, що у мозку відмирають нервові клітини. Першими симптомами є тремор і втрата рівноваги.

Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. У цей день в одному з концтаборів піднялось повстання проти нацистів. Ув'язненим вдалося вийти на волю, бо нацисти побоювались приходу американців та втекли.

День підводного човна. У цей день 1900 року перший американський човен занурився під воду.