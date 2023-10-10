10 жовтня православні християни вшановують пам'ять святих Євлампія та Євлампії. Вони були братом і сестрою, які народилися в Никодимії у забезпеченій родині, пише 24 Канал.

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У той час правив імператор Максиміліан, який переслідував християн. Євлампій перший прийняв віру, тому опинився під загрозою. Коли імператор наказав вигнати всіх християн з міста, Євлампій тільки висміяв його. Юнака схопили й привели на суд.

Про це дізналась Євлампія: вона прибігла до брата й заявила, що теж християнка і готова терпіти муки разом з ним. Їх посадили в один котел, щоб спалити, але брат й сестра вціліли. Тоді Євлампія стратили, а дівчина померла від горя у ту саму хвилину.

День ангела 10 жовтня святкують Аристарх, Віктор, Герман, Дмитро, Гнат, Марк, Михайло, Петро, Теодор, Федір, Акіліна, Февронія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено бажати кому-небудь зла.

Не можна купувати чи вживати алкоголь.

Вважалось, що сьогодні не можна робити великих покупок.

Не можна виносити сміття – це відверне удачу.

Прикмети на 10 жовтня

Сьогодні гримить – зима буде безсніжною й м'якою.

Різко стало холодно – така погода протримається тиждень.

Морозу ще немає – ще місяць не прийде зима.

Багато шишок на хвойних деревах – зима буде суворою.

День в Україні та світі

Всесвітній день психічного здоров'я. Цю дату заснувала ВООЗ, щоб щороку 10 жовтня підвищувати обізнаність про ментальне здоров'я. Щороку подія має особливу тематику.

День працівників стандартизації та метрології України. Це свято встановили у 2002 році, щоб відзначити вклад фахівців стандартизації та метрології в економіку країни.