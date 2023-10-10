10 октября православные христиане чтят память святых Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, родившимися в Никодимии в обеспеченной семье, пишет 24 Канал.

Интересно 6 красивых имен для мальчиков, родившихся в октябре

В то время правил император Максимилиан, преследовавший христиан. Евлампий первым принял веру, поэтому оказался под угрозой. Когда император приказал изгнать всех христиан из города, Евлампий только высмеял его. Молодого человека схватили и привели на суд.

Об этом узнала Евлампия: она прибежала к брату и заявила, что тоже христианка и готова терпеть мучения вместе с ним. Их посадили в один котел, чтобы сжечь, но брат и сестра уцелели. Тогда Евлампия казнили, а девушка умерла от горя в ту же минуту.

День ангела 10 октября празднуют Аристарх, Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Теодор, Федор, Акилина, Феврония.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено желать кому-нибудь зла.

Нельзя покупать или употреблять алкоголь.

Считалось, что сегодня нельзя делать больших покупок.

Нельзя выносить мусор – это отвернет удачу.

Приметы на 10 октября

Сегодня гремит – зима будет бесснежной и мягкой.

Резко стало холодно – такая погода продержится неделю.

Мороза еще нет – еще месяц не придет зима.

Много шишек на хвойных деревьях – зима будет суровой.

День в Украине и мире

Всемирный день психического здоровья. Эту дату основала ВОЗ, чтобы ежегодно 10 октября повышать осведомленность о ментальном здоровье. Каждый год событие имеет особую тематику.

День работников стандартизации и метрологии Украины. Этот праздник был установлен в 2002 году, чтобы отметить вклад специалистов стандартизации и метрологии в экономику страны.