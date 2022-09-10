Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
10 вересня день Ангела відзначають Анатолій, Веніамін, Григорій, Захар, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- Всесвітній день запобігання самогубствам;
- Всесвітній день надання першої медичної допомоги;
- День міста у Вінниці, Житомирі, Луганську, Миколаєві;
- День українського кіно;
- День фізичної культури і спорту України.
Свято в церковному календарі
10 вересня вшановують пам'ять двох святих – Ганни Пророчиці та Сави Крипецького. Свята Ганна з Єрусалиму була благочестивою вдовою. Вона прийняла Ісуса Христа в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.
Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона побачила в ньому майбутнього спасителя.
Святий Сава Крипецький прийняв чернечий постриг на Афоні. Увесь свій вільний час він проводив у молитвах. Він вчив мирян дотримуватися чистоти – тілесної і моральної.
Прикмети 10 вересня
- Тепла і суха погода – до пізньої зими;
- Грозові дощі – до теплої осені;
- Все листя опало з берези – до врожайного наступного року;
- Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.
Що не можна робити 10 вересня
- Сьогодні не можна свататися – до біди.
- Не можна в цей день ходити в ліс, оскільки можна заблукати.
Що можна робити 10 вересня
- У цей день дуже загострюється інтуїція. Тому потрібно слухати голос свого серця – воно підкаже правильний шлях. Людину можуть переслідувати бачення і відчуття дежавю.