Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

10 вересня день Ангела відзначають Анатолій, Веніамін, Григорій, Захар, повідомляє 24 канал. Привітайте її з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Свято в Україні та світі

Всесвітній день запобігання самогубствам;

Всесвітній день надання першої медичної допомоги;

День міста у Вінниці, Житомирі, Луганську, Миколаєві;

День українського кіно;

День фізичної культури і спорту України.

Свято в церковному календарі

10 вересня вшановують пам'ять двох святих – Ганни Пророчиці та Сави Крипецького. Свята Ганна з Єрусалиму була благочестивою вдовою. Вона прийняла Ісуса Христа в дитячому віці, коли Марія та Йосип вперше прийшли з ним до храму.

Зустрівши Марію з немовлям Ісусом в Єрусалимському храмі, вона побачила в ньому майбутнього спасителя.

Святий Сава Крипецький прийняв чернечий постриг на Афоні. Увесь свій вільний час він проводив у молитвах. Він вчив мирян дотримуватися чистоти – тілесної і моральної.

Прикмети 10 вересня

Тепла і суха погода – до пізньої зими;

Грозові дощі – до теплої осені;

Все листя опало з берези – до врожайного наступного року;

Багато жолудів і горіхів – до багатого врожаю озимих.

Що не можна робити 10 вересня

Сьогодні не можна свататися – до біди.

Не можна в цей день ходити в ліс, оскільки можна заблукати.

Що можна робити 10 вересня