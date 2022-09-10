Именины: кто в этот день празднует день Ангела
10 сентября день Ангела отмечают Анатолий, Вениамин, Григорий, Захар, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- Всемирный день предотвращения самоубийств;
- Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;
- День города в Виннице, Житомире, Луганске, Николаеве;
- День украинского кино;
- День физической культуры и спорта.
Праздник в церковном календаре
10 сентября чтят память двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крипецкого. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой. Она приняла Иисуса Христа в младенческом возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.
Встретив Марию с младенцем Иисусом в храме Иерусалимском, она увидела в нем будущего спасителя.
Святой Савва Крипецкий принял монашеский постриг на Афоне. Все свое свободное время он проводил в молитвах. Он учил мирян соблюдать чистоту – телесную и нравственную.
Приметы 10 сентября
- Теплая и сухая погода – до поздней зимы;
- Грозовые дожди – до теплой осени;
- Все листья опали с березы – до урожайного следующего года;
- Многие желуди и орехи – до богатого урожая озимых.
Что нельзя делать 10 сентября
- Сегодня нельзя свататься – к беде.
- Нельзя в этот день ходить в лес, поскольку можно заблудиться.
Что можно делать 10 сентября
- В этот день очень обостряется интуиция. Поэтому нужно слушать голос своего сердца – оно подскажет верный путь. Человека могут преследовать видение и чувство дежавю.