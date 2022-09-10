Именины: кто в этот день празднует день Ангела

10 сентября день Ангела отмечают Анатолий, Вениамин, Григорий, Захар, сообщает 24 канал. Поздравьте ее с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

Читайте также Лучшие поздравления с днем рождения: красивые картинки, стихи и проза

Праздник в Украине и мире

Всемирный день предотвращения самоубийств;

Всемирный день предоставления первой медицинской помощи;

День города в Виннице, Житомире, Луганске, Николаеве;

День украинского кино;

День физической культуры и спорта.

Праздник в церковном календаре

10 сентября чтят память двух святых – Анны Пророчицы и Саввы Крипецкого. Святая Анна из Иерусалима была благочестивой вдовой. Она приняла Иисуса Христа в младенческом возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.

Встретив Марию с младенцем Иисусом в храме Иерусалимском, она увидела в нем будущего спасителя.

Святой Савва Крипецкий принял монашеский постриг на Афоне. Все свое свободное время он проводил в молитвах. Он учил мирян соблюдать чистоту – телесную и нравственную.

Приметы 10 сентября

Теплая и сухая погода – до поздней зимы;

Грозовые дожди – до теплой осени;

Все листья опали с березы – до урожайного следующего года;

Многие желуди и орехи – до богатого урожая озимых.

Что нельзя делать 10 сентября

Сегодня нельзя свататься – к беде.

Нельзя в этот день ходить в лес, поскольку можно заблудиться.

Что можно делать 10 сентября