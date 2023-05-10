Яке сьогодні, 10 травня, свято – що не можна сьогодні робити, хто святкує іменини

10 травня християни вшановують пам’ять апостола Симеона. У світі відзначать День руху для здоров’я. Дивіться більше про сьогодні і що не можна робити.

10 травня у церковному календарі – день пам'яті апостола Симеона, інформує 24 Канал. Він був племінником святого Йосифа Обручника та апостолом від 70.

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Апостол Симеон жив праведним життям. Після падіння Єрусалиму й смерті Якова, за переказами, апостоли почали збиратися разом. На одній із зустрічей вони вирішили зробити Симеона наступником Якова. Так він став єпископом Єрусалимським.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна лагодити взуття – це до нещасливої долі.

Краще не працювати з гострими предметами.

Не можна сьогодні поливати квіти – це накличе сварки з близькими.

Сьогодні не можна викидати залишки їжі зі столу – краще віддайте їх тваринам.

Прикмети на 10 травня

Якщо у цей день ясний схід сонця – то літо буде вітряним.

Сьогодні з'явилась веселка – значить літо буде посушливим та спекотним.

Чутно крики сови – до похолодання.

У цей день падає дощ – до щедрого врожаю.

Річка вийшла з берегів – добре вродять овочі.

10 травня святкують Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

День в Україні та світі

Всесвітній день руху для здоров'я. У цей день різноманітними організаціями підіймається тема гіподинамії – малорухливого способу життя, який з'являється у все більшої кількості людей. Сьогодні поширюють інформацію про важливість руху та фізичної активності.