Яке свято християни відзначають 10 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому

10 січня у церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського. Він виховувався у християнській родині. Мав сестру та брата: Василя Великого та преподобну Макріну.

Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день метро та День своєрідних людей. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті святителя Григорія Ніського

Коли помер батько Григорія, його сім'я відправилася жити у Кесарію Каппадокійську. Після переїзду, святитель пішов вчитися у школу, здобув знання у філософії, а потім обійняв посаду вчителя.

Згодом померла дружина Григорія. Він важко переживав втрату своєї Феосевії. У той час брат святителя Василь керував понтійським монастирем. Тому Григорій вирішив відправитися до нього, а згодом став єпископом Ніси.

За життя Григорія Ніського правив імператор Валент. Одного разу він заявив, що святитель зловживає церковними грошима. Правитель планував відправити Григорія у в'язницю, однак, йому вдалося врятуватися. Єпископ Ніський змушений був переховуватися протягом трьох років.

Що не можна робити

Не можна займатися ворожінням.

Заборонено сваритися, лихословити, злитися та ображати людей.

Не варто виконувати важку фізичну працю, інакше прийде скрута.

Заборонено виносити сміття з хати, бо разом з ним заберете щастя з сім'ї.

Народні прикмети

Якщо на небі не буде хмар, а сонце ясно світитиме, то весна прийде скоро.

Цьогоріч матимете багато хліба, якщо сьогодні сніжитиме.

Якщо на стовпах з'явиться іній, то отримаєте поганий врожай.

Південний вітер – до дощового та грозового червня.

Якщо хороша погода, то літом буде спека та посуха.

Що ще відзначають

10 січня – День своєрідних людей. У це свято важливого говорити про те, що всі люди різні та володіють особливими рисами характеру.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день метро. У 1863 році саме в цей день у Лондоні з'явилася перша лінія метрополітену. Вона мала довжину 6 кілометрів. Цю подію обговорювали всі. Адже тоді деякі люди ще їздили на конях.