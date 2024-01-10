Яке свято християни відзначають 10 січня: чому сьогодні не можна виносити сміття з дому
10 січня у церкві вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського. Він виховувався у християнській родині. Мав сестру та брата: Василя Великого та преподобну Макріну.
Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день метро та День своєрідних людей. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.
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День пам'яті святителя Григорія Ніського
Коли помер батько Григорія, його сім'я відправилася жити у Кесарію Каппадокійську. Після переїзду, святитель пішов вчитися у школу, здобув знання у філософії, а потім обійняв посаду вчителя.
Згодом померла дружина Григорія. Він важко переживав втрату своєї Феосевії. У той час брат святителя Василь керував понтійським монастирем. Тому Григорій вирішив відправитися до нього, а згодом став єпископом Ніси.
За життя Григорія Ніського правив імператор Валент. Одного разу він заявив, що святитель зловживає церковними грошима. Правитель планував відправити Григорія у в'язницю, однак, йому вдалося врятуватися. Єпископ Ніський змушений був переховуватися протягом трьох років.
Що не можна робити
- Не можна займатися ворожінням.
- Заборонено сваритися, лихословити, злитися та ображати людей.
- Не варто виконувати важку фізичну працю, інакше прийде скрута.
- Заборонено виносити сміття з хати, бо разом з ним заберете щастя з сім'ї.
Народні прикмети
- Якщо на небі не буде хмар, а сонце ясно світитиме, то весна прийде скоро.
- Цьогоріч матимете багато хліба, якщо сьогодні сніжитиме.
- Якщо на стовпах з'явиться іній, то отримаєте поганий врожай.
- Південний вітер – до дощового та грозового червня.
- Якщо хороша погода, то літом буде спека та посуха.
Що ще відзначають
10 січня – День своєрідних людей. У це свято важливого говорити про те, що всі люди різні та володіють особливими рисами характеру.
Також сьогодні відзначається Всесвітній день метро. У 1863 році саме в цей день у Лондоні з'явилася перша лінія метрополітену. Вона мала довжину 6 кілометрів. Цю подію обговорювали всі. Адже тоді деякі люди ще їздили на конях.