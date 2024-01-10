Кроме того сегодня отмечается Всемирный день метро и День своеобразных людей. Детальнее об этом читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти святителя Григория Нисского

Когда умер отец Григория, его семья отправилась жить в Кесарию Каппадокийскую. После переезда святитель пошел учиться в школу, получил знания в философии, а затем занял должность учителя.

Впоследствии скончалась жена Григория. Он тяжело переживал утрату своей Феосевии. В то время брат святителя Василий управлял понтийским монастырем. Поэтому Григорий решил отправиться к нему, а потом стал епископом Нисы.

При жизни Григория Нисского правил император Валент. Однажды он заявил, что святитель злоупотребляет церковными деньгами. Правитель планировал отправить Григория в тюрьму, однако ему удалось спастись. Епископ Нисский вынужден был скрываться в течение трех лет.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься гаданием.

Запрещено ссориться, злословить, злиться и оскорблять людей.

Не стоит выполнять тяжелый физический труд, иначе придет нищета.

Запрещено выносить мусор из дома, потому что вместе с ним заберете счастье из семьи.

Народные приметы

Если на небе не будет облаков, а солнце будет ясно светить, то весна придет скоро.

В этом году будет много хлеба, если сегодня будет снежить.

Если на столбах появится иней, получите плохой урожай.

Южный ветер – до дождливого и грозового июня.

Если хорошая погода, то летом будет жара и засуха.

Что еще отмечают

10 января – День своеобразных людей. В этот праздник важно говорить о том, что все люди разные и обладают особыми чертами характера.

Также сегодня отмечается Всемирный день метро. В 1863 году в этот день в Лондоне появилась первая линия метрополитена. Она имела протяженность 6 километров. Это событие обсуждали все. Ведь тогда некоторые люди еще ездили на лошадях.