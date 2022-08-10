Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

10 серпня день Ангела відзначають Ірина та Остап, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Всесвітній день лева;

У 1519 році Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;

У 1793 році Лувр відкрився для публіки.

Свято в церковному календарі

10 серпня вшановується пам'ять учнів Ісуса Христа – 7 апостолів, обраних з 70 учнів. 12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями, піклуватися про створення затишку, роздавати милостиню жебракам. В результаті загального голосування були обрані Стефан, Никанор, Філіп, Прохор, Тимон, Пармен і Микола.

Прикмети 10 серпня

Під час сходу сонця стоїть задуха – до негоди;

Навколо мурашника багато мурах – до гарної погоди;

Немає роси – буде дощ або погана погода.

Що не можна робити 10 серпня

Не можна в цей день укладати шлюб, оскільки подружжя проживе нещасливе життя;

Будь-які покупки в цей день будуть невдалими, тому не варто вирушати на базар;

Сьогодні не можна нічого міняти чи продавати.

Що можна робити 10 серпня