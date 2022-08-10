Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
10 серпня день Ангела відзначають Ірина та Остап, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Всесвітній день лева;
- У 1519 році Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання;
- У 1793 році Лувр відкрився для публіки.
Свято в церковному календарі
10 серпня вшановується пам'ять учнів Ісуса Христа – 7 апостолів, обраних з 70 учнів. 12 найважливіших апостолів покликали всіх своїх учнів і наказали їм вибрати 7 осіб, які могли б займатися побутовими питаннями, піклуватися про створення затишку, роздавати милостиню жебракам. В результаті загального голосування були обрані Стефан, Никанор, Філіп, Прохор, Тимон, Пармен і Микола.
Прикмети 10 серпня
- Під час сходу сонця стоїть задуха – до негоди;
- Навколо мурашника багато мурах – до гарної погоди;
- Немає роси – буде дощ або погана погода.
Що не можна робити 10 серпня
- Не можна в цей день укладати шлюб, оскільки подружжя проживе нещасливе життя;
- Будь-які покупки в цей день будуть невдалими, тому не варто вирушати на базар;
- Сьогодні не можна нічого міняти чи продавати.
Що можна робити 10 серпня
- Щоб дитина добре вчилася у школі, треба над її ліжко підвісити гілочку з грушевого дерева.