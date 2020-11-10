10 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
10 листопада в народі вшановують Великомученицю Параскеву. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.
За народними оповідями, Параскева за життя була повитухою. Одного разу вона прийняла пологи в проклятої жінки, за що місцевий правитель-язичник наказав скарати Параскеву на смерть. Християни звертаються до Параскеви як до цілительки у важких душевних і тілесних хворобах, а також покровительки сімейного добробуту.
Іменини сьогодні святкують: Парасковія, Валентина, Максим.
Читайте також Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
Народні прикмети на 10 листопада
– Листя з вишні 10 листопада ще не опало – сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтане.
– Кажуть, що сон, який присниться 10 листопада на Параскеви – віщий. І здійснюється завжди.
– Якщо хмарно – всередині грудня будуть сильні морози.
– Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.
Що можна робити 10 листопада
- Якщо у вас болить голова чи зуб, то треба помолитися святій Параскеві.
Що не можна робити 10 листопада
- Ті, хто будуть сьогодні багато сміятися, за прикметами, будуть довго плакати. Тому варто поводити себе в цей день стримано.
- Не можна в цей день мити голову, купатися і прати речі. Сьогодні не варто виконувати роботу, яка пов'язана з водою. Також в цей день не рекомендують мити підлогу.
- Вагітним жінкам не можна цього дня давати гроші в борг, інакше можете віддати долю своєї дитини в чужі руки.
Поділитися новиною