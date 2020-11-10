10 листопада в народі вшановують Великомученицю Параскеву. За давнім переказом, батьки Параскевії довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася в них донька. Назвали її Параскевою, що у перекладі з грецької – п'ятниця.

За народними оповідями, Параскева за життя була повитухою. Одного разу вона прийняла пологи в проклятої жінки, за що місцевий правитель-язичник наказав скарати Параскеву на смерть. Християни звертаються до Параскеви як до цілительки у важких душевних і тілесних хворобах, а також покровительки сімейного добробуту.

Іменини сьогодні святкують: Парасковія, Валентина, Максим.

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Народні прикмети на 10 листопада

– Листя з вишні 10 листопада ще не опало – сніг, навіть якщо він випав, то скоро розтане.

– Кажуть, що сон, який присниться 10 листопада на Параскеви – віщий. І здійснюється завжди.

– Якщо хмарно – всередині грудня будуть сильні морози.

– Якщо день сонячний – чекайте теплої зими.

Що можна робити 10 листопада

Якщо у вас болить голова чи зуб, то треба помолитися святій Параскеві.

Що не можна робити 10 листопада