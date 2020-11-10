10 ноября в народе чтят Великомученицу Прасковью. По древнему преданию, родители Параскевии долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница.

По народным сказаниям, Параскева при жизни была повитухой. Однажды она приняла роды у проклятой женщины, за что местный правитель-язычник приказал наказать Параскеву смертной казнью. Христиане обращаются к Прасковье, как к целительнице в тяжелых душевных и телесных болезнях, а также покровительнице семейного благосостояния.

Именины сегодня празднуют: Прасковья, Валентина, Максим.

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Народные приметы на 10 ноября

– Листья с вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.

– Говорят, что сон, который приснится 10 ноября на Параскевы – вещий. И исполняется всегда.

– Если облачно – в середине декабря будут сильные морозы.

– Если день солнечный – ждите теплой зимы.

Что можно делать 10 ноября

Если у вас болит голова или зуб, то надо помолиться святой Параскеве.

Что нельзя делать 10 ноября