10 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 ноября в народе чтят Великомученицу Прасковью. По древнему преданию, родители Параскевии долго не могли иметь детей. Они каждую пятницу молились, постились, и родилась у них дочь. Назвали ее Параскевой, что в переводе с греческого – пятница.
По народным сказаниям, Параскева при жизни была повитухой. Однажды она приняла роды у проклятой женщины, за что местный правитель-язычник приказал наказать Параскеву смертной казнью. Христиане обращаются к Прасковье, как к целительнице в тяжелых душевных и телесных болезнях, а также покровительнице семейного благосостояния.
Именины сегодня празднуют: Прасковья, Валентина, Максим.
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Народные приметы на 10 ноября
– Листья с вишни 10 ноября еще не опали – снег, даже если он выпал, то скоро растает.
– Говорят, что сон, который приснится 10 ноября на Параскевы – вещий. И исполняется всегда.
– Если облачно – в середине декабря будут сильные морозы.
– Если день солнечный – ждите теплой зимы.
Что можно делать 10 ноября
- Если у вас болит голова или зуб, то надо помолиться святой Параскеве.
Что нельзя делать 10 ноября
- Те, кто будет сегодня много смеяться, по приметам, будут долго плакать. Поэтому стоит вести себя в этот день сдержанно.
- Нельзя в этот день мыть голову, купаться и стирать вещи. Сегодня не стоит выполнять работу, которая связана с водой. Также в этот день не рекомендуют мыть пол.
- Беременным женщинам нельзя в этот день давать деньги в долг, иначе можете отдать судьбу своего ребенка в чужие руки.
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