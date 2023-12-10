Мина Красномовний служив у дворі римського імператора Максиміліана та обіймав посаду воєначальника. В той час святий таємно сповідував християнську віру. Більше про це свято читайте на сайті 24 Каналу.

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Якось в Олександрії спалахнули релігійні суперечки між християнами та язичниками. Імператор хотів припинити бунт, а доручив це завдання Мині. Полководець виконав наказ Максиміліана. Однак, вирішив, що тепер потрібно відкрито сповідувати християнство. Таким рішенням святий розлютив імператора.

Максиміліан наказав язичницькому єпарху Єрмогену покарати людей, які прийняли християнську віру. Втім, дебати не призвели до бажаного результату. Адже Мині Красномовному вдалося переконати Єрмогена стати християнином.

Після цього імператор вирішив особисто стратити тих, хто сповідує християнство, а катам наказав вдатися до страшних тортур. Один із його підлеглих, Євграфій, не виконав доручення Максиміліана і також прийняв хрещення.

Імператора настільки розізлили ці події, що він одразу же наказав стратити Мину, Єрмогена та Євграфа.

Святі мученики Мина, Єрмоген та Євграф / Фото "УНІАН"

Що не можна робити

Не можна обговорювати людей.

Заборонено давати гроші у борг.

Не варто сваритися та лихословити.

Не можна відвідувати людні місця.

Народні прикмети

Якщо не побачите на небі жодної хмаринки, то скоро вдарять сильні морози.

Якщо вночі на небі яскраво сяятимуть зорі, чекайте похолодання.

Якщо в цей день впаде дощ, весна обіцяє бути похмурою.

Якщо сьогодні сніжитиме, то наступного року отримаєте поганий врожай.

Які ще свята відзначають

Щороку 10 грудня святкують Міжнародний день захисту прав тварин. Його запровадила Генеральна асамблея ООН в 1998 році. В цей день люди у всьому світі виходять на масові акції, де виступають проти жорстокого поводження з тваринами.

Також сьогодні відзначають День прав людини. Свято офіційно проголосила Організація Об'єднаних Націй у 1950 році. В цей день у 1948 році в Парижі прийняли Загальну декларацію прав людини. Вона проголошує, що всі люди мають рівні права та свободи, незалежно від статі, раси та віросповідання.