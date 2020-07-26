Херсонщина – це один із найпопулярніших курортів цього року. І одне з найгарніших місць – це острів Джарилгач.

Редакція 24 каналу зробила підбірку дивовижних і живих фотографій острову Джарилгач, які змусять вас закохатися у нього.

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Історія острову Джа

Сам острів розташований у Каркінітській затоці Чорного моря і є найбільшим островом України.

Уперше назва острову "Джарилгач" згадується в карті Таврійської області Вілбрехта в складі атласу Російської імперії у 1792 році.



Птахи на острові Джарилгач / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни

А в "Енциклопедичному словнику" за 1900 рік острів ще мав назву "Джарилгач (Каркінітський)", а все через те, що Джарилгачів існувало декілька. Назва острова несе декілька трактувань:

"обпалені дерева";

"обпалені ліси";

"горілий ліс".



Острів Джарилгач у всій своїй красі / Фото з фейсбуку Ольги Токий



Тварини на остріві Джарилгач / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк

А через те, що на острові живе велика кількість ластівок, то ще одне значення назви походить від кримськотатарського yarılğaç або carılğaç.



Острів Джарилгач та захід сонця / Фото з фейсбуку Ольги Токий



Дивовижний острів Джа / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни

Останнім часом серед місцевих жителів та туристів набуває популярності назва "Острів Джа".

Джарилгач своєю красою зачаровує не тільки сучасну людину, про нього згадували у своїх творах і античні історики Пліній Старший, Птоломей, Геродот.



Чорне море / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни



Острів "сгорівших дерев" / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни



Природа зачаровує / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк



Острів ластівок / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк



Острів Джарилгач / Фото з фейсбук-спільноти ostriv.dzha