10 фото з відпочинку на Джарилгачі, які закохають вас в острів
Херсонщина – це один із найпопулярніших курортів цього року. І одне з найгарніших місць – це острів Джарилгач.
Редакція 24 каналу зробила підбірку дивовижних і живих фотографій острову Джарилгач, які змусять вас закохатися у нього.
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Історія острову Джа
Сам острів розташований у Каркінітській затоці Чорного моря і є найбільшим островом України.
Уперше назва острову "Джарилгач" згадується в карті Таврійської області Вілбрехта в складі атласу Російської імперії у 1792 році.
Птахи на острові Джарилгач / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни
А в "Енциклопедичному словнику" за 1900 рік острів ще мав назву "Джарилгач (Каркінітський)", а все через те, що Джарилгачів існувало декілька. Назва острова несе декілька трактувань:
- "обпалені дерева";
- "обпалені ліси";
- "горілий ліс".
Острів Джарилгач у всій своїй красі / Фото з фейсбуку Ольги Токий
Тварини на остріві Джарилгач / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк
А через те, що на острові живе велика кількість ластівок, то ще одне значення назви походить від кримськотатарського yarılğaç або carılğaç.
Острів Джарилгач та захід сонця / Фото з фейсбуку Ольги Токий
Дивовижний острів Джа / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни
Останнім часом серед місцевих жителів та туристів набуває популярності назва "Острів Джа".
Джарилгач своєю красою зачаровує не тільки сучасну людину, про нього згадували у своїх творах і античні історики Пліній Старший, Птоломей, Геродот.
Чорне море / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни
Острів "сгорівших дерев" / Фото з фейсбуку Наталі Андріївни
Природа зачаровує / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк
Острів ластівок / Фото з фейсбуку Христини Мехалюк
Острів Джарилгач / Фото з фейсбук-спільноти ostriv.dzha