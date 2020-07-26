10 фото с отдыха на Джарылгаче, которые влюбят вас в остров
Херсонщина – это один из самых популярных курортов этого года. И одно из самых мест – это остров Джарылгач.
Редакция 24 канала сделала подборку удивительных и живых фотографий острова Джарылгач, которые заставят вас влюбиться в него.
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История острова Джа
Сам остров расположен в Каркинитском заливе Черного моря и является самым большим островом Украины.
Впервые название острова "Джарылгач" упоминается в карте Таврической области Вилбрехта в составе атласа Российской империи в 1792 году.
Птицы на острове Джарылгач / Фото из фейсбука Натали Андреевны
А в "Энциклопедическом словаре" за 1900 год остров еще назывался "Джарылгач (Каркинитский)", а все потому, что Джарылгачей было несколько. Название острова несет несколько трактовок:
- "обожженные деревья";
- "обожженные леса";
- "горелый лес".
Остров Джарылгач во всей своей красе / Фото из фейсбука Ольги Токий
Животные на острове Джарылгач / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк
А из-за того, что на острове обитает большое количество ласточек, то еще одно значение названия происходит от крымскотатарского yarılğaç или carılğaç.
Остров Джарылгач и закат / Фото из фейсбука Ольги Токий
Удивительный остров Джа / Фото из фейсбука Натали Андреевны
В последнее время среди местных жителей и туристов приобретает популярность название "Остров Джа".
Джарылгач своей красотой завораживает не только современного человека, о нем упоминали в своих произведениях и античные историки Плиний Старший, Птолемей, Геродот.
Черное море / Фото из фейсбука Натали Андреевны
Остров "сгоревших деревьев" / Фото из фейсбука Натали Андреевны
Природа очаровывает / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк
Остров ласточек / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк
Остров Джарылгач / Фото из фейсбук-сообщества ostriv.dzha