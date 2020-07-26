Херсонщина – это один из самых популярных курортов этого года. И одно из самых мест – это остров Джарылгач.

Редакция 24 канала сделала подборку удивительных и живых фотографий острова Джарылгач, которые заставят вас влюбиться в него.

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История острова Джа

Сам остров расположен в Каркинитском заливе Черного моря и является самым большим островом Украины.

Впервые название острова "Джарылгач" упоминается в карте Таврической области Вилбрехта в составе атласа Российской империи в 1792 году.



Птицы на острове Джарылгач / Фото из фейсбука Натали Андреевны

А в "Энциклопедическом словаре" за 1900 год остров еще назывался "Джарылгач (Каркинитский)", а все потому, что Джарылгачей было несколько. Название острова несет несколько трактовок:

"обожженные деревья";

"обожженные леса";

"горелый лес".



Остров Джарылгач во всей своей красе / Фото из фейсбука Ольги Токий



Животные на острове Джарылгач / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк

А из-за того, что на острове обитает большое количество ласточек, то еще одно значение названия происходит от крымскотатарского yarılğaç или carılğaç.



Остров Джарылгач и закат / Фото из фейсбука Ольги Токий



Удивительный остров Джа / Фото из фейсбука Натали Андреевны

В последнее время среди местных жителей и туристов приобретает популярность название "Остров Джа".

Джарылгач своей красотой завораживает не только современного человека, о нем упоминали в своих произведениях и античные историки Плиний Старший, Птолемей, Геродот.



Черное море / Фото из фейсбука Натали Андреевны



Остров "сгоревших деревьев" / Фото из фейсбука Натали Андреевны



Природа очаровывает / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк



Остров ласточек / Фото из фейсбука Кристины Мехалюк



Остров Джарылгач / Фото из фейсбук-сообщества ostriv.dzha