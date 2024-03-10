Яке церковне свято 10 березня: чому дівчатам сьогодні не можна одягати мамину хустку
10 березня церква вшановує пам'ять мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента. У давні часи люди у цей день пекли щось солодке, аби пригостити близьких, та прибирали у будинку.
Більше про свято розповість LifeStyle 24. Також дізнайтеся, що сьогодні не можна робити та які є народні прикмети.
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День пам'яті мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента
Святий Кодрат народився у часи, коли християн переслідували. Відомо, що він рано втратив матір та деякий час мешкав у пустелі. Хлопець любив вчитися та цікавився медициною. Крім того, Кодрат часто зустрічався з Крискентом, Павлом, Діонісієм, Кипріяном та Анектом.
Одного разу імператор Декій наказав своїм воїнам схопити друзів та замкнути у в'язниці. Вони зазнали жорстоких катувань, адже відмовлялися відрікатися від християнської віри. Спершу мучеників кинули до звірів, а потім прив'язали до колісниць та возили містом. Згодом святих стратили.
Що не можна робити
- Не варто сьогодні купувати нові речі.
- Краще запланувати хірургічні операції на інший день.
- Дівчатам не можна носити мамині шапки або хустки, інакше почнуться проблеми зі здоров'ям.
- Заборонено змінювати постільну білизну, бо приходитимуть погані сни.
Народні прикмети
- Пухнасті хмари – до теплої та дощової погоди.
- Гроза – до щедрого врожаю.
- Якщо прилетять журавлі, то чекайте на теплу весну.
- Холодний вітер – до поганої погоди.
Що ще відзначають
10 березня відзначається День Державного Гімну України. Свято затвердив Кабінет Міністрів України 7 грудня 2021 року. Зараз пісню "Ще не вмерла України" впізнають у всьому світі. Музику до неї написав композитор Михайло Вербицький, а слова – поет Павло Чубинський.
Крім того, сьогодні маємо Міжнародний день жінок-суддів. Ініціаторкою цього свята у 2009 році стала Міжнародна асоціації жінок-суддів. Однак офіційно його проголосила Генеральна Асамблея ООН лише 26 квітня 2021 року.