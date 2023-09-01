День знань: мотиваційні привітання для 11-класників у віршах та прозі

1 вересня – це святковий день для всіх, як для малюків, які вперше вступають у шкільний двір, так і для тих, у кого шкільні роки добігають кінця. Водночас останній навчальний рік є не менш важливим, ніж перший.

Тож 24 Канал зібрав небанальні привітання для одинадцятикласників. Вони не стануть сумним нагадуванням про закінчення шкільних років, а змотивують випускників наполегливо працювати впродовж року.

До теми Школо, зустрічай: привітання з 1 вересня для дітей у прозі та віршах

Привітання з 1 вересня для одинадцятикласників у прозі

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Дорога дитина! Кілька років тому в цей день ти пішла в перший клас, а тепер ти зовсім доросла. Наші побажання прості: вчитися лише на "відмінно"! У тебе буде багато предметів, кожен день необхідно буде вчити уроки, але зате ти дізнаєшся багато цікавого. Світ знань відкритий перед тобою, щасливої дороги та успіхів в 11 класі!

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Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки, як неоціненний дарунок долі, непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати та писати, а й основам великої науки – життя. Зі святом вас усіх – із Днем знань. З початком нового навчального року!

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Дитино, нехай День знань принесе тільки радість, а не муки, нехай успіх і везіння до високих цілей приведе, нехай не буде часу для нудьги. Бажаю море цікавих справ, удачі та відсутності двійок, великого терпіння, великих перемог, нехай дух буде бадьорий і стійкий в цей останній та важливий навчальний рік в школі.

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Вітаю тебе з 1 вересня! Сьогодні свято твоє і тисяч інших школярів. Всі ви дружно відзначаєте початок нового навчального року! Бажаю тобі в прийдешньому році більше відмінних оцінок у щоденнику і менше складних завдань. Нехай навчання дається легко, нехай уроки будуть цікавими, нехай зміни будуть веселими. Бажаю, щоб новий шкільний рік приніс багато дивовижних відкриттів. Не бійся труднощів, вір в себе, прагни до знань – і в тебе, я вірю, все вийде!

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День знань – це завжди тепле, по-особливому бентежне свято для всіх, хто приходить вчиться, отримувати нові й нові знання. Всі ми колись першокласниками прийшли до дверей школи з новими ранцями за плечима, букетами в руках і хвилюванням у грудях! Яким же нескінченним здавалася нам шкільна дорога, і ось вже настав останній навчальний рік, нехай він для тебе стане найцікавішим та успішним.

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Вітаю з Днем знань! Бажаю величезного бажання вчитися та здобувати нові знання. Легкого останнього навчального року в школі, дружної атмосфери, цікавих подій, чудових оцінок і постійного прагнення бути кращим, ніж учора. Успіхів, удачі, здоров'я, терплячості та чудових результатів!

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Вітаю з Днем знань! Нехай попереду чекає багато цікавого, кожен урок дарує відкриття, навчальний рік буде успішним, а педагоги допомагають осягати секрети наук. Бажаю, щоб один з найголовніших днів у вересні запам'ятався трепетним хвилюванням, усмішками та радістю. Старання, терпіння, удачі!

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Сьогодні день для тебе не дуже й радісний, але все ж таки, я тебе з ним вітаю! Розумію, що ти сумуєш, бо канікули закінчилися, тому що знову доведеться щоранку прокидатися ні світ ні зоря, тому що вільного часу стане зовсім небагато. Тебе чекають похмурі уроки та нудні домашні завдання. Але подивися на це з іншого боку! Уроки можна прогулювати, домашні завдання завжди можна у когось списати, над не дуже приязним учителем можна пожартувати, намастивши його стілець крейдою або підклавши кнопку. Я, звичайно, нічого такого робити тобі не раджу, але мріяти-то можна!

Привітання з 1 вересня для одинадцятикласників у віршах

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Останній перший дзвоник для декого із вас,

В останнє перше вересня запросить вас у клас.

Випускники, для вас це свято знань прощальне,

І майже ви дорослі – всі прийміть вітання!

За цей останній рік ви спробуйте найбільше

Ввібрати в досвід свій знання найважливіші.

Є впевненість, що ми зробили все можливе,

Щоб ваш подальший шлях був гідний і щасливий!

***

З Днем знань вітаєм щиро.

У силу знань ми вірим!

То ж вчіться на "відмінно",

Натхненно і невпинно,

З азартом, з позитивом,

У гарнім колективі.

І хай нові знання

Ведуть до визнання.

***

Ось і літо промайнуло,

Школа кличе знову нас.

Щоб навчатися новому

Й пізнавати все навколо.

Хтось іде у перший клас,

Хтось — у випускний.

Хай всім в навчанні таланить,

Хай буде цінна кожна мить.

***

Навчатись на відмінно

Бажаєм вам віднині.

Батькам своїм на радість,

На славу Україні!

***

З Днем знань вітаю вас сердечно!

Хай будуть всі слова доречні,

Хай однодумці поряд будуть,

Оточують хай мудрі люди.

Нехай знання допомагають,

На хід подій нехай впливають!

Бажаю світла та добра,

Хай вчитись хоче дітвора!

***

Привітати з 1 вересня

Поспішаємо сьогодні ми тебе.

Вже зачекалися рідна школа

І всі твої вчителі.

Хай буде все, як вперше:

Посмішка, блиск щасливих очей.

А попереду – знову навчання

І твій веселий дружний клас.

Бажаю труднощів не знати

І вранці легко вставати!