Так что 24 Канал собрал небанальные поздравления для одиннадцатиклассников. Они не станут печальным напоминанием об окончании школьных лет, а будут мотивировать выпускников упорно работать в течение года.

К теме Школо, встречай: поздравления с 1 сентября для детей в прозе и стихах

Поздравления с 1 сентября для одиннадцатиклассников в прозе

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Дорогой ребенок! Несколько лет назад в этот день ты ушла в первый класс, а теперь ты совсем взрослая. Наши пожелания просты: учиться только на "отлично"! У тебя будет много предметов, каждый день нужно будет учить уроки, но зато ты узнаешь много интересного. Мир знаний открыт перед тобой, счастливого пути и успехов в 11 классе!

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Дорогие одиннадцатиклассники! Этот учебный год станет для вас последним. Берегите в своей памяти школьные годы, как бесценный дар судьбы, неподвластный течению времени образ учителя, который учил каждого из вас не только читать и писать, но и основам великой науки – жизнь. С праздником вас всех – с Днем знаний. С началом нового учебного года!

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Ребенок, пусть День знаний принесет только радость, а не мучения, пусть успех и везение к высоким целям приведет, пусть не будет времени для скуки. Желаю море интересных дел, удачи и отсутствия двоек, большого терпения, больших побед, пусть дух будет бодр и устойчив в этот последний и важный учебный год в школе.

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Поздравляю тебя с 1 сентября! Сегодня праздник твой и тысячи других школьников. Все вы дружно отмечаете начало нового учебного года! Желаю тебе в грядущем году больше отличных оценок в дневнике и меньше сложных задач. Пусть обучение дается легко, пусть уроки будут интересными, пусть смены будут веселыми. Желаю, чтобы новый школьный год принес много удивительных открытий. Не бойся трудностей, верь в себя, стремись к знаниям – и у тебя, я верю, все получится!

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День знаний – это всегда теплый, по-особому особенный праздник для всех, кто приходит учиться, получать новые и новые знания. Все мы когда-то первоклассниками пришли к двери школы с новыми ранцами за плечами, букетами в руках и волнением в груди! Каким же бесконечным казался нам школьный путь, и вот уже наступил последний учебный год, пусть он для тебя станет самым интересным и успешным.

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и обретать новые знания. Легкого последнего учебного года в школе, дружеской атмосферы, интересных событий, отличных оценок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Удачи, здоровья, терпения и отличных результатов!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие, учебный год будет успешным, а педагоги помогают постигать секреты наук. Хочу, чтобы один из самых главных дней в сентябре запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Стараний, терпение, удачи!

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Сегодня день для тебя не очень радостный, но все же, я тебя с ним поздравляю! Понимаю, что тебе грустно, потому что каникулы закончились, потому что снова придется каждое утро просыпаться ни свет ни зоря, потому что свободного времени станет совсем немного. Тебя ждут мрачные уроки и скучные домашние задания. Но посмотри на это с другой стороны! Уроки можно прогуливать, домашние задания всегда можно у кого-то списать, над не очень дружелюбным учителем можно пошутить, смазав его стул мелом или подложив кнопку. Я, конечно, ничего такого делать тебе не советую, но мечтать-то можно!

Поздравления с 1 сентября для одиннадцатиклассников в стихах

***

Последний первый звонок для некоторых из вас,

В последнее первое сентября пригласит вас в класс.

Выпускники, для вас этот праздник знаний прощальный,

И почти вы взрослые – все примите поздравления!

За этот последний год вы попробуйте больше всего

Впитать в опыт свои знания самые важные.

Есть уверенность, что мы сделали все возможное,

Чтобы ваш дальнейший путь был достоин и счастлив!

***

С Днем знаний поздравляем искренне.

В силу знаний мы верим!

Так что учитесь на "отлично",

Вдохновенно и неустанно,

С азартом, с позитивом,

В хорошем коллективе.

И пусть новые знания

Ведут к признанию.

***

Вот и лето промелькнуло,

Школа зовет снова нас.

Чтобы учиться новому

И познавать все вокруг.

Кто-то идет в первый класс,

Кто-то в выпускной.

Пусть всем в учебе везет,

Пусть будет ценный каждый миг.

***

Учиться на отлично

Желаем вам отныне.

Родителям своим к радости,

Во славу Украины!

***

С Днем знаний поздравляю вас сердечно!

Да будут все слова уместны,

Пусть единомышленники рядом будут,

Окружают пусть мудрые люди.

Пусть знания помогают,

На ход событий пусть влияют!

Желаю света и добра,

Пусть учиться хочет все детишки!

***

Поздравить с 1 сентября

Торопимся сегодня мы тебя.

Уже заждалась родная школа

И все твои учителя.

Да будет все, как впервые:

Улыбка, блеск счастливых глаз.

А впереди – снова обучение

И твой веселый класс.

Желаю трудностей не знать

И утром легко вставать!