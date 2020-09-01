1 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 вересня, у перший день осені, школярі святкують День знань. В народному календарі цього дня вшановують пам'ять святого Андрія Стратилата.
Іменини сьогодні святкують: Тимофій, Андрій.
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Народні прикмети на 1 вересня
– Південний вітер – до доброго урожаю вівса.
– Місяць рогами вгору – на гарну погоду.
– Яка погода 1 вересня, така й осінь буде.
– Вранці туман – до сніжної зими.
– Якщо з ліщини листя опадає – час буряк викопувати.
Шо можна робити 1 вересня
- Якщо ваша робота пов'язана з торгівлею, зробіть першому покупцю знижку. Таким чином ви зможете забезпечити собі хорошу торгівлю до кінця року.
Що не можна робити 1 вересня
- Цього дня не можна виносити з дому сміття.
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