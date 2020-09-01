1 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 сентября, в первый день осени, школьники празднуют День знаний. В народном календаре в этот день чтят память святого Андрея Стратилата.
Именины сегодня отмечают: Тимофей, Андрей.
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Народные приметы на 1 сентября
– Южный ветер – к хорошему урожаю овса.
– Луна рогами вверх – к хорошей погоде.
– Какая погода 1 сентября, так и осень будет.
– Утром туман – к снежной зиме.
– Если с орешника листья опадают – время свеклу выкапывать.
Что можно делать 1 сентября
- Если ваша работа связана с торговлей, сделайте первому покупателю скидку. Таким образом вы сможете обеспечить себе хорошую торговлю до конца года.
Что нельзя делать 1 сентября
- В этот день нельзя выносить из дома мусор.
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