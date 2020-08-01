1 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
1 серпня в народному календарі календарі відзначають Макрини Каппадокійської. Кажуть, що часто в цей день йдуть дощі.
Іменини сьогодні святкують: Григорій, Євгенія, Степан.
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Народні прикмети на 1 серпня
– Дощ на Макринин день йде – посів зимових хлібів буде вдалим.
– Дощова погода віщує осінь з великою кількістю опадів.
– Суха погода 1 серпня – аналогічні дні будуть ще довго.
– Зірки падають на Макринин день – скоро прийдуть сильні вітри.
Що можна робити 1 серпня
- Цей день вважається успішним, тому рекомендовано починати нові справи.
- Щоб привернути багатство в своє життя, цього дня не можна собі відмовляти ні в чому. Чим швидше ви витратите гроші, тим швидше вони до вас прийдуть.
Що не можна робити 1 серпня
- Сьогодні підвищений рівень конфліктності, тож уникайте суперечок з рідними та друзями.
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