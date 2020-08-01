1 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
1 августа в народном календаре отмечают Макрины Каппадокийской. Говорят, что часто в этот день идут дожди.
Именины сегодня отмечают: Григорий, Евгения, Степан.
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Народные приметы на 1 августа
– Дождь на Макринин день идет – посев зимних хлебов будет удачным.
– Дождливая погода предвещает осень с большим количеством осадков.
– Сухая погода 1 августа – аналогичные дни будут еще долго.
– Звезды падают на Макринин день – скоро придут сильные ветры.
Что можно делать 1 августа
- Этот день считается успешным, поэтому рекомендуется начинать новые дела.
- Чтобы привлечь богатство в свою жизнь, в этот день нельзя себе отказывать ни в чем. Чем быстрее вы потратите деньги, тем быстрее они к вам придут.
Что нельзя делать 1 августа
- Сегодня повышенный уровень конфликтности, поэтому избегайте споров с родными и друзьями.
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