Яке церковне свято 1 лютого: що не можна робити сьогодні

За новим церковним календарем 1 лютого християни вшановують пам'ять святого мученика Трифона. Він відомий серед людей, зокрема, через дар зцілення.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день десерту та Всесвітній день хіджабу. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті святого мученика Трифона

Святий Трифон народився у Малій Азії у 232 році. Виховувався у сім'ї звичайних селян, які сповідували християнську віру. З самого дитинства хлопець володів даром зцілення, тому допомагав людям, зокрема лікував різноманітні хвороби. Одного разу він навіть врятував своє село від голоду. У той час правив імператор Декій, який наказував переслідувати християн. Якось схопили й Трифона. Спершу святий мученик терпів страшні тортури, а згодом був страчений.

Що не можна робити

Не варто розпочинати нову справу.

Заборонено сваритися, злитися та лихословити.

Не можна лінуватися.

Заборонено вживати алкогольні напої та багато їжі.

Народні прикмети

Якщо вдарить сильний мороз, то чекайте на пізню весну.

Якщо небо вкриється хмарами, то найближчими днями буде тепло.

Якщо побачите багато зірок, то весна прийде рано.

Якщо випаде сніг, то навесні дощитиме.

Що ще відзначають

Щороку 1 лютого відзначається Міжнародний день десерту. У 2008 році свято запровадила американська кондитерка Енджі Дадлі. Тоді вона приготувала десерт, який називався кейк-поп. Це такі цукерки на паличці. Згодом жінка написала книгу про відомий смаколик.

Також сьогодні – Всесвітній день хіджабу. Свято започаткувала Назме Кхан, яка була мусульманкою. Коли її сім'я переїхала до Америки, жінка продовжувала носити хіджаб, оскільки поважала ісламські традиції. Однак люди глузували з Назме, тому вона вирішила боротися зі стереотипами, які пов'язані з мусульманками.