Також сьогодні відзначається Міжнародний день десерту та Всесвітній день хіджабу. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.
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День пам'яті святого мученика Трифона
Святий Трифон народився у Малій Азії у 232 році. Виховувався у сім'ї звичайних селян, які сповідували християнську віру. З самого дитинства хлопець володів даром зцілення, тому допомагав людям, зокрема лікував різноманітні хвороби. Одного разу він навіть врятував своє село від голоду. У той час правив імператор Декій, який наказував переслідувати християн. Якось схопили й Трифона. Спершу святий мученик терпів страшні тортури, а згодом був страчений.
Що не можна робити
- Не варто розпочинати нову справу.
- Заборонено сваритися, злитися та лихословити.
- Не можна лінуватися.
- Заборонено вживати алкогольні напої та багато їжі.
Народні прикмети
- Якщо вдарить сильний мороз, то чекайте на пізню весну.
- Якщо небо вкриється хмарами, то найближчими днями буде тепло.
- Якщо побачите багато зірок, то весна прийде рано.
- Якщо випаде сніг, то навесні дощитиме.
Що ще відзначають
Щороку 1 лютого відзначається Міжнародний день десерту. У 2008 році свято запровадила американська кондитерка Енджі Дадлі. Тоді вона приготувала десерт, який називався кейк-поп. Це такі цукерки на паличці. Згодом жінка написала книгу про відомий смаколик.
Також сьогодні – Всесвітній день хіджабу. Свято започаткувала Назме Кхан, яка була мусульманкою. Коли її сім'я переїхала до Америки, жінка продовжувала носити хіджаб, оскільки поважала ісламські традиції. Однак люди глузували з Назме, тому вона вирішила боротися зі стереотипами, які пов'язані з мусульманками.