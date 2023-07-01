1 липня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула, пише 24 Канал. Усі троє були римськими воїнами.
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Леонтій був християнином, а цього не стерпів тодішній начальник. Він відправив Іпатія та Феодула на пошуки Леонтія, щоб покарати його. Після знайомства з ним, Іпатій та Феодул увірували й прийняли християнство. Через це всі троє загинули мученицькою смертю.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день краще не робити дорогих покупок.
- Не можна вихвалятися – замість успіху прийде невдача.
- Заборонено лінуватися в цей день.
- Не можна сваритися та сперечатися.
Прикмети на 1 липня
- Зранку трава суха – чекайте дощу ввечері.
- Туман стелиться рано – вдень буде спекотно.
- Роса свідчить про хороший врожай.
- Сильний дощ сьогодні – буде сніжною зима.
День в Україні та світі
День архітектури України. Архітектурне мистецтво в Україні зародилось за часів Київської Русі. Сьогодні заведено інформувати про споруди в країні. що стали пам'ятками та об'єктами мистецтва. А також згадувати про видатних архітекторів і містобудівників.
День державного реєстратора. Сьогодні професійне свято відзначають державні реєстратори – вони відіграють важливу роль у сфері правового регулювання.