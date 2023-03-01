Привітання з першим днем весни: гарні слова у прозі та віршах

Весна – справжнє свято для душі, що надихає на зміни. Природа довкола оживає, а сонце випромінює більше світла та тепла. Пропонуємо привітати своїх найрідніших людей з новою порою року гарними словами.

Ще здавна в Україні раділи приходу весни, оскільки тоді розпочинався новий хліборобський цикл. Тому важливо було зустріти нову пору року у гарному настрої. Отож 24 Канал підготував підбірку чудових привітань з весною у прозі та віршах, які можна надіслати рідним та близьким.

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Чуттєві привітання з першим днем весни – вірші

Хай перший пролісок подарує Вам ніжність!

Весняне сонце віддасть все тепло!

А березневий вітер принесе надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

Нехай весна надії принесе,

Виконає всі твої нестримні бажання,

У душі нехай мерщій розтане лід,

І здійсняться найкращі сподівання!

***

Усміхнися! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині твій весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайся знову й знову!



Привітання з весною у віршах / Фото Canva

***

Прийми від мене привітання

У цей перший день весни:

І усі найкращі побажання,

Нехай здійсняться всі вони!

Як перша квітка, будь красива

А ще весела, як весна.

Усе життя живи щасливо,

Кохана будь, й кохай сама!

***

Сріблиться дощ в тоненькому тумані,

Як ниточка в прозорім полотні.

А сонце по його блискучій грані

Тече і душу сповнює мені.

Зустрінь мене. Я повен пожадання

Блакитної, мов сон, далечини.

Моїх очей неголосне страждання

Ти поглядом ласкавим зупини.

Моя печаль тебе не поневолить,

А тільки радісний розбудить щем,

Немов цього туману срібна волоть,

Замаєна і сонцем, і дощем.

(Дмитро Павличко)

Привітання з першим днем весни – проза

Вітаю тебе з першим днем весни! Нехай в душі усе квітне! Щоб усі твої мрії здійснилися! Божої благодаті в кожному дні!

***

З першим днем весни! І хоча поки що холодно, і немає весняного настрою, хочу побажати вам віри у краще! Нехай попри всі негаразди, весна подарує вам щастя, любов та тепло!



Привітання з весною у прозі / Фото Canva

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Мої вітання з першим днем весни! Нехай ця весна стане переможною для України! Бажаю вам миру та злагоди! Щоб були здоровими такими, як потоки кришталевої річки навесні! Нехай вода змиє всі негаразди та нещастя!

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Бажаю гарного настрою, лагідних обіймів, успішної, кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів! Нехай весна принесе усе найкраще!

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Вітаю з першим днем весни! Нехай сонячне яскраве проміння гріє душу та звеселяє серце! Щоб весна підняла бойовий дух та дала віру в близьку перемогу України!