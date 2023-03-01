Еще издавна в Украине радовались приходу весны, поскольку тогда начинался новый земледельческий цикл. Поэтому важно было встретить новое время года в хорошем настроении. 24 Канал подготовил подборку замечательных поздравлений с весной в прозе и стихах, которые можно отправить родным и близким.

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Чувственные поздравления с первым днем весны – стихи

Пусть первый подснежник подарит Вам нежность!

Весеннее солнце отдаст все тепло!

А мартовский ветер принесет надежду,

И счастье, и радость, и только добро!

***

Пусть весна надежды принесет,

Выполнит все твои безудержные желания,

В душе пусть скорей растает лед,

И исполнятся самые лучшие надежды!

***

Улыбнись! Тает снег,

Счастье падает к ногам,

Теперь твой весенний день

Цветов, солнца и песен!

Пусть теплом согреет он

Дружбы радостные минуты,

Принесет как дар любовь,

Улыбайся снова и снова!



Поздравления с весной в стихах / Фото Canva

***

Прими от меня поздравления

В этот первый день весны:

И все лучшие пожелания,

Пусть исполнятся все они!

Как первый цветок, будь красив.

А еще веселая, как весна.

Всю жизнь живи счастливо,

Любимая будь, и люби сама!

***

Серебрится дождь в тоненьком тумане,

Как ниточка в прозрачном холсте.

А солнце по его блестящей грани

Течет и душу наполняет меня.

Встрети меня. Я полон пожелания

Голубой, как сон, дали.

Моих глаз негромкое страдание

Ты взглядом ласковым останови.

Моя печаль тебя не поработит,

А только радостный разбудит щем,

Словно этого тумана серебряная метелка,

Обитаемая и солнцем, и дождем.

(Дмитрий Павлычко)

Поздравления с первым днем весны – проза

Поздравляю тебя с первым днем весны! Пусть в душе все цветет! Чтобы все твои мечты сбылись! Божией благодати в каждом дне!

***

С первым днем весны! И хотя пока холодно, и нет весеннего настроения, хочу пожелать вам веры в лучшее! Пусть, несмотря на все невзгоды, весна подарит вам счастье, любовь и тепло!



Поздравления с весной в прозе / Фото Canva

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Мои поздравления с первым днем весны! Пусть эта весна станет победной для Украины! Желаю вам мира и согласия! Чтобы были здоровы такие, как потоки хрустальной реки весной! Пусть вода смоет все невзгоды и несчастья!

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Желаю хорошего настроения, ласковых объятий, успешной, карьеры, финансовой стабильности, ярких впечатлений, счастливых улыбок и много таких волшебных дней! Пусть весна принесет все самое лучшее!

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Поздравляю с первым днем весны! Пусть солнечные яркие лучи греют душу и веселят сердце! Чтобы весна подняла боевой дух и дала веру в близкую победу Украины!