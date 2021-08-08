"Звуки Чорнобиля": зірки музики зіграють в Зоні Відчуження, хто саме – поки таємниця

Унікальний міжнародний проєкт "Звуки Чорнобиля" повертається – шість відомих виконавців презентують шість композицій для Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation.

Восени 2020 року українські та міжнародні музиканти GusGus, Kazka, "Вагоновожатые", Atomic Simao, Telepopmusik, Bjarki, Dub FX, Сергій Міхалок, Олександр Чемеров, Стасік, Krutь об’єдналися у тематичний проєкт Валерія Коршунова – "Звуки Чорнобиля", ідея якого – культурне переосмислення аварії на Чорнобильській АЕС, однієї з найбільших катастроф в історії людства.

Як це було! Ісландські музиканти GusGus & Bjarki випустили кліп на трек "Чорнобиль"



Валерій Коршунов і Bjarki біля ЧАЕС / Фото Artefact art-project

Цьогоріч шестеро українських та зарубіжних електронних виконавців презентують шість нових композицій для Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation та зіграють наживо у Зоні Відчуження за підтримки Українського культурного фонду.



Енергетичний Atomic Simao / Фото Artefact art-project

Унікальна особливість проєкту "Звуки Чорнобиля" – в основу кожної композиції музикантів закладені характерні звуки Чорнобильської зони: тріск дозиметра, скрип оглядового колеса, шум рудого лісу, відлуння, гуркіт течії та навіть звуки зсередини ЧАЕС, що були записані автором проєкту ще 2018 року.



"Вагоновожатые" у Зоні Відчуження / Фото Artefact art-project

Наша головна мета – нагадати, що Зона Відчуження не повинна стати зоною забуття, і ми використовуємо для цього найзрозумілішу мову – мову звуків та музики. Кожна композиція альбому передаватиме унікальне звучання місць, які не можна забути,

– каже арт-куратор проєкту, продюсер та автор аудіобібліотеки "Звуки Чорнобиля" Валерій Коршунов.

Sounds of Chоrnobyl – слухайте аудіо!

Електронні артисти Sounds of Chоrnobyl. vol. 2: Radiation також відвідають Чорнобиль, але цього разу ще й зіграють живі електронні виступи просто неба. На унікальних подіях будуть присутні ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС.



Kazka у чорнобильській реальності / Фото Artefact art-project

Ці виступи зможуть побачити всі охочі в сучасному форматі онлайн-трансляцій на Youtube – з елементами комп'ютерної графіки та доданої реальності. Але перелік артистів організатори проєкту поки зберігають у таємниці.

Важливо! Акція пам'яті у Чорнобильській зоні: 35 свічок, кінопоказ, спектакль і служба на діджитал-іконі