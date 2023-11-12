3 знаки зодіаку, представники яких є "енергетичними вампірами": біля них неможливо бути поруч

Досить часто в житті доводиться зустрічатися з "енергетичними вампірами". Після розмови з такими людьми, відчувається втома та приходить поганий настрій.

Астрологи вважають, що представники трьох знаків зодіаку є сильними "енергетичними вампірами". Це Тельці, Скорпіони та Стрільці, пише 24 Канал.

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Телець

З Тельцями неможливо багато часу проводити разом. Їхня енергетика негативно впливає як на фізичний, так і на моральний стан інших людей. Вони буквально валяться з ніг після зустрічі з представниками цього знаку зодіаку.

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Скорпіон

Після спілкування зі Скорпіонами може різко пропасти настрій. Наче все добре, проте веселитися та думати позитивно зовсім не хочеться. Якщо ви відчули таке, розмовляючи зі Скорпіонами, варто побути деякий час наодинці.

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Стрілець

Є люди, які просто терпіти не можуть Стрільців. Тож серед їхнього оточення немає представників цього знаку зодіаку. Стрільці здатні висмоктати з вас енергію, самі того не помічаючи.

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