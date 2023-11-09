Астрологи стверджують, що варто бути обачними, довіряючи свої таємниці Водоліям, Овнам та Козорогам, пише 24 Канал.

Водолій

Довірити секрет Водолієві – зробити собі гірше. Спілкуючись з представниками цього знаку зодіаку, варто слідкувати за тим, що говориш. Вони можуть навіть ненавмисно розказати секрет, який ви ховали від чужих вух роками.

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Овен

Овни знають, що не вміють зберігати чужі секрети. Тому інколи й самі просять не розповідати їм нічого потаємного. Вони намагаються тримати язика за зубами, проте інколи емоції беруть верх. В такі моменти Овни не слідкують за тим, що розказують.

Гороскоп для Овнів

Козоріг

Козороги не вміють зберігати таємниці, що стосуються особистого життя людини. Їм кортить обговорити ситуацію, яка сталася, з ким-небудь. На це часто ображаються їхні друзі, які хочуть поділитися найінтимнішими моментами.

Гороскоп для Козорогів