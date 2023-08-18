4 знаки зодіаку, яким буде загрожувати небезпека: чи є серед них ви

Наступного тижня частині знаків зодіаку варто бути особливо обережними. За словами астрологів, їм загрожує небезпека.

Так, Стрільці, Леви, Діви та Тельці, вам варто бути дуже уважними та обережними в період з 21 по 27 серпня, передає 24 Канал.

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Стрілець

Наступного тижня Стрільцям варто бути особливо обережними зі своїм оточенням. Ймовірно, дехто спробує вас підставити.

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Лев

Уже незабаром вам доведеться ухвалювати важливе рішення. Однак, добре все обдумайте, зважте "за" та "проти" та зрозумійте, чи насправді це зараз потрібно.

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Діва

Наступного тижня Дівам слід добре планувати свої кроки й завжди діяти з розумом. Намагайтеся зберігати спокій, щоб не сталося. Попереду ймовірна небезпека.

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Телець

Приділіть більше уваги своєму самопочуттю. До кінця літа є великий ризик захворіти, тож будьте особливо обережними й стежте за власним здоров'ям.

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