Так, Стрельцы, Львы, Девы и Тельцы, вам следует быть очень внимательными и осторожными в период с 21 по 27 августа, передает 24 Канал.

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Стрелец

На следующей неделе Стрельцам следует быть особенно осторожными со своим окружением. Вероятно, кое-кто попытается вас подставить.

Гороскоп для Стрельцов

Лев

Уже в скором времени вам придется принимать важное решение. Однако, хорошо все обдумайте, учтите "за" и "против" и поймите, действительно ли это сейчас нужно.

Гороскоп для Львов

Дева

На следующей неделе Девам следует хорошо планировать свои шаги и всегда поступать с умом. Старайтесь сохранять спокойствие, чтобы не произошло. Впереди возможна опасность.

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Гороскоп для Дев

Телец

Уделите больше внимания своему самочувствию. К концу лета большой риск заболеть, поэтому будьте особенно осторожны и следите за собственным здоровьем.

Гороскоп для Тельцов