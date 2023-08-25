Цим 2 знакам зодіаку треба остерігатися емоційного вигорання

Найближчими днями двом знакам зодіаку варто звернути увагу на власне самопочуття. Вам загрожує емоційне вигорання.

Так, Риби та Водолії, можливо, саме час відпочити. Якщо не зупинитеся просто зараз, є ризик емоційного вигорання, пише 24 Канал.

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Риби

Народжені під цим знаком зодіаку можуть легко перевантажитися емоціями, особливо коли стикаються зі стресовими ситуаціями або виснажливими обставинами. Риби не завжди розуміють, що терміново потрібен відпочинок. Уже цього тижня їм загрожує емоційне вигорання.

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Водолій

Представники цього знаку зодіаку дуже відповідальні та здебільшого сприймають буквально все близько до серця. Водолії, якщо не візьмете себе в руки, є ймовірність емоційного вигорання. Дозвольте собі хоч трохи перепочити та не думати про проблеми й негатив.

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