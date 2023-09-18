Можуть втрати все: у яких знаків зодіаку цього тижня будуть проблеми з грошима

Уже цього тижня одразу у трьох знаків зодіаку виникнуть фінансові труднощі. Для декого навіть є ризик втратити все.

Близнюки, Леви та Стрільці. Для цих знаків зодіаку тиждень взагалі не буде сприятливим у фінансовому плані, пише 24 Канал.

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Близнюки

Найближчими днями у вас можуть з'явитися не дуже приємні причини для витрат. Цей тиждень, ймовірно, буде не з легких. Однак, не засмучуйтеся, уже незабаром зірки пророкують вам успіх.

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Лев

Цього тижня вам варто тотально економити. Коштів може не вистачити на закриття всіх потреб. Втім, краще не беріть у борг, – це значно погіршить ваше становище.

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Стрілець

Здавалося б, тривалий час ваші справи йшли дуже навіть непогано. Зокрема, вдалося значно підвищити свій дохід. Проте вам необхідно терміново навчитися фінансової грамотності. В іншому випадку існує ризик все протринькати.

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