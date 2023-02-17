2 знаки зодіаку, яких скоро чекає розлука: кому вона піде на користь

Після романтичного Дня святого Валентина не всі знаки зодіаку матимуть можливість залишитися разом зі своєю половинкою або близькими людьми. Дізнавайтесь нижче, кого може чекати розлука, та якою вона буде.

Астрологи назвали два знаки зодіаку, які найближчим часом зіткнуться з розлукою зі своїми близькими. Ракові вона піде на користь, а Козеріг з цього приводу дуже хвилюватиметься, повідомляє 24 Канал.

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Знаки, яких чекає розлука

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп для Раків

У найближчі тижні Рак розлучиться зі своєю сім'єю та переїде у нове місце. Ця розлука піде лише на користь – призведе до успіху в кар'єрі та особистого розвитку й самостійності.

Також Рака може чекати розлучення зі своєю половинкою. Та якщо він докладе зусиль і приділятиме вільний час коханому чи коханій, уникатиме зайвого тиску й зауважень, парі вдасться уникнути розставання й проблем через стосунки на відстані.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп для Козерогів

Для Козерога розлука з близькими може стати болісною та хвилюючою, можливо, вона негативно вплине на взаємини з ріднею. Варто не втрачати самовладання та ставитися з розумінням до почуттів кожного. Також є ризик на певний час розстатися з коханою людиною, але розлука буде недовгою.

Через свою необережність та поспіх Козеріг може втратити особливу для себе річ, тому зірки радять бути уважнішим та спокійнішим. Не поспішайте та будьте розважливими.