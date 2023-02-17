Астрологи назвали два знаки зодіаку, які найближчим часом зіткнуться з розлукою зі своїми близькими. Ракові вона піде на користь, а Козеріг з цього приводу дуже хвилюватиметься, повідомляє 24 Канал.
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Знаки, яких чекає розлука
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
У найближчі тижні Рак розлучиться зі своєю сім'єю та переїде у нове місце. Ця розлука піде лише на користь – призведе до успіху в кар'єрі та особистого розвитку й самостійності.
Також Рака може чекати розлучення зі своєю половинкою. Та якщо він докладе зусиль і приділятиме вільний час коханому чи коханій, уникатиме зайвого тиску й зауважень, парі вдасться уникнути розставання й проблем через стосунки на відстані.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козерогів
Для Козерога розлука з близькими може стати болісною та хвилюючою, можливо, вона негативно вплине на взаємини з ріднею. Варто не втрачати самовладання та ставитися з розумінням до почуттів кожного. Також є ризик на певний час розстатися з коханою людиною, але розлука буде недовгою.
Через свою необережність та поспіх Козеріг може втратити особливу для себе річ, тому зірки радять бути уважнішим та спокійнішим. Не поспішайте та будьте розважливими.