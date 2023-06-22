На 3 знаки зодіаку чекає фінансовий крах після літнього сонцестояння: хто у списку

Літнє сонцестояння принесе не тільки успіх, але й невдачу. Фінансовий крах може чекати трьох знаків зодіаку.

Три знаки зодіаку через сонячне затемнення можуть натрапити на фінансові проблеми. Діви, Козероги та Риби в найбільшому ризику, пише 24 Канал.

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Діви

Дівам потрібно якнайменше витрачати грошей найближчим часом. Ці кілька днів невдалі для укладання фінансових угод.

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Козеріг

Козерогам можна не розраховувати на надбавки до зарплати чи премії. Якщо ви не вирішите старі проблеми, то натрапите на великі фінансові витрати.

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Риби

Риби матимуть багато роботи після літнього сонцестояння, а тому багато втомлюватимуться. У цьому разі можуть зіпсуватися стосунки з начальством і колегами – а це до добра не приведе.

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