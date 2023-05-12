Пристрасть і почуття: ці 2 знаки зодіаку втратять голову від кохання до кінця весни
До кінця весни два знаки зодіаку шалено закохаються. Кого чекатимуть шалені почуття та пристрасті – читайте нижче.
До кінця цього місяця й весни несподівані почуття оселяться в серцях Раків та Стрільців, передає 24 Канал. Вони зануряться у почуття та буквально втратять голову.
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Рак
Цього місяця Раки часто виходитимуть на прогулянки й зустрічатимуться з новими людьми. На одному зі знайомств представники цього знака зодіаку відчують, що таке кохання з першого погляду.
Та немає шансів, що це кохання буде взаємним. У будь-якому разі, не варто розчаровуватися й засмучуватися, а спробувати зблизитись з людиною, до якої відчули приязнь.
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Стрілець
Цього разу стріли випускатимете не ви, а Амур. Так ви закохаєтесь та мало не потонете у людині, яку, скоріш за все, знаєте вже давно.
Народжені під цим знаком зодіаку люди бувають відданими та щирими. Це підкупить вашу половинку, тому вже влітку у вас розвиватимуться стосунки.
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