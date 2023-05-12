До кінця цього місяця й весни несподівані почуття оселяться в серцях Раків та Стрільців, передає 24 Канал. Вони зануряться у почуття та буквально втратять голову.

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Рак

Цього місяця Раки часто виходитимуть на прогулянки й зустрічатимуться з новими людьми. На одному зі знайомств представники цього знака зодіаку відчують, що таке кохання з першого погляду.

Та немає шансів, що це кохання буде взаємним. У будь-якому разі, не варто розчаровуватися й засмучуватися, а спробувати зблизитись з людиною, до якої відчули приязнь.

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Стрілець

Цього разу стріли випускатимете не ви, а Амур. Так ви закохаєтесь та мало не потонете у людині, яку, скоріш за все, знаєте вже давно.

Народжені під цим знаком зодіаку люди бувають відданими та щирими. Це підкупить вашу половинку, тому вже влітку у вас розвиватимуться стосунки.

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