Обожнюють витрачати гроші: 3 знаки зодіаку, які є жахливими шопоголіками

Витрачати гроші та ходити по магазинах – улюблена справа представників декількох знаків зодіаку. Кого саме – читайте далі.

3 знаки зодіаку обожнюють робити покупки – це Близнюки, Терези та Водолії, пише 24 Канал. Для них похід у магазин – своєрідна медитація та спосіб вивільнити емоції.

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Близнюки

Одна з улюблених справ Близнюків – ходити по магазинах. Щоб дозволити собі покупки, вони багато працюють. Хоч їхня залежність відчутна, Близнюки з розумом підходять до речей, які хочуть придбати собі.

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Терези

Представники цього знака з нетерпінням чекають акцій та розпродажу в улюблених магазинах. Терези готові йти у "мінус" та витрачати кредитні кошти.

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Водолії

Вільний час і гроші – це знак для Водоліїв, що зараз час шопінгу. Щоб купити якусь річ, представники цього знаку готові йти на конфлікт з іншими людьми.

Гороскоп для Водоліїв