Телець, Лев і Скорпіон, цієї осені вам варто відповідальніше ставитися до грошей. Не беріть у борг, бо це до добра не доведе, пише 24 Канал.

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Скорпіон

Цієї осені Скорпіонам варто сконцентруватися на фінансовій сфері. Досить необдумано витрачати більше, аніж можете собі дозволити. Є ризик потрапити в боргову яму.

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Телець

Представникам цього знаку зодіаку треба бути обережним у фінансових питаннях цієї осені. попри величезне бажання жити в розкоші, не варто брати в борг. Тельця варто зосередитися на контролі за своїми витратами.

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Лев

Народжені під цим знаком зодіаку схильні до розкішного способу життя і постійно потребують визнання свого статусу. Леви нерідко витрачають більше, ніж можуть собі дозволити. Уже цієї осені, ймовірно, заборгують кругленьку суму. Леви, аби уникнути фінсових проблем, правильно керуйте власними коштами.

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