Не вміють поводитися з грошима: 4 знаки зодіаку, які викидають гроші на вітер

Не всі люди здатні грамотно розподіляти свої фінанси. Астрологи назвали найгірших марнотратів за знаком зодіаку.

Овни, Леви, Скорпіони та Водолії обожнюють тринькати гроші, тому цей гороскоп якраз про них. Вони викидають гроші на вітер, не замислюючись про наслідки.

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Овен

Овни люблять комфорт і щоб навколо них все було бездоганно. Вони обожнюють шикарні квартири та стильні речі, а тому готові витрачати на них кошти без упину.

Гороскоп для Овнів

Лев

Представники цього знака зодіаку – теж ще ті марнотрати. Та Леви не скуповують дрібниці, а витрачають гроші на щось розкішне та коштовне. Водночас не все те, що вони купують, їм справді потрібно.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіони поєднали в собі і жадібність до грошей, і "вміння" викидати їх на вітер. Їхні покупки часто необдумані та марні. Буває, що вони сліпо витрачають гроші на якусь річ, через що потім побиваються.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Водолії та шопінг – немов одне ціле. Вони готові купити будь-яку дрібничку, аби лиш вона в них була. Похід по магазинах для цих знаків – це часто не тільки спосіб витратити гроші, але й підняти собі настрій.

Гороскоп для Водоліїв