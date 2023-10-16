Овни, Леви, Скорпіони та Водолії обожнюють тринькати гроші, тому цей гороскоп якраз про них. Вони викидають гроші на вітер, не замислюючись про наслідки.

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Овен

Овни люблять комфорт і щоб навколо них все було бездоганно. Вони обожнюють шикарні квартири та стильні речі, а тому готові витрачати на них кошти без упину.

Гороскоп для Овнів

Лев

Представники цього знака зодіаку – теж ще ті марнотрати. Та Леви не скуповують дрібниці, а витрачають гроші на щось розкішне та коштовне. Водночас не все те, що вони купують, їм справді потрібно.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіони поєднали в собі і жадібність до грошей, і "вміння" викидати їх на вітер. Їхні покупки часто необдумані та марні. Буває, що вони сліпо витрачають гроші на якусь річ, через що потім побиваються.

Гороскоп для Скорпіонів

Водолій

Водолії та шопінг – немов одне ціле. Вони готові купити будь-яку дрібничку, аби лиш вона в них була. Похід по магазинах для цих знаків – це часто не тільки спосіб витратити гроші, але й підняти собі настрій.

Гороскоп для Водоліїв